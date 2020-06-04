، وزير الخارجية يؤكد التزام السعودية المستمر بدعم جهود التحالف الدولي ضد "داعش" ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد بذل كل جهد ممكن في سبيل القضاء على التنظيم والخلايا التابعة له

جدد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية التزام المملكة العربية السعودية المستمر بدعم جهود التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، وبذل كل جهد ممكن في سبيل القضاء على التنظيم والخلايا التابعة له.

وقال سموه في كلمة له خلال الاجتماع الوزاري المصغر للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الذي عقد اليوم عبر الاتصال المرئي: " نحن في المملكة العربية السعودية جاهزون لمشاركة خبراتنا في مجال مكافحة الإرهاب، ومنع تمويله، ومحاربة التطرف، ونشر قيم التسامح والانفتاح، مع الدول الأعضاء، وأود أن أشير في هذا الجانب إلى عمل مجموعة مكافحة تمويل داعش، ورئاستها المشتركة من قِبل المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا، وسعيها المستمر لتجفيف منابع تمويل داعش".

وأضاف سموه " وعبر اجتماعنا في كوبنهاجن في يناير 2020، أكدنا أهمية منع استغلال أموال إعادة الإعمار، وتركيز جهود المجموعة على القارة الإفريقية، والاستفادة من تقارير منظمة العمل المالي (الفاتف) وعمليات الإدراج التي ينفذها مركز استهداف تمويل الإرهاب بالرياض. كما تؤكد المملكة استمرار مساهمتها في جهود التحالف الدولي في غرب القارة الإفريقية ومنطقة الساحل".

وأردف سموه يقول: "إن جهودنا المجتمعة أتت أكلها في انحسار تنظيم داعش الإرهابي، لكننا نشعر ببالغ القلق من تعثر الحلول السياسية لأزمات المنطقة واستمرار تمدد الميليشيات الطائفية وتأجيجها لخطابات التطرف والكراهية، هذه المخاطر توفر للتنظيمات الإرهابية، بما فيها داعش، الفرصة لاستعادة قدراتها في التجنيد وترتيب الصفوف وهو ما يتطلب منا جميعًا العمل بكل جدية ومثابرة للتصدي لهذه المخاطر".

وجدد سمو وزير الخارجية التهنئة بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة العراقية برئاسة دولة السيد مصطفى الكاظمي، مؤكدًا وقوف المملكة إلى جانب الشعب العراقي الشقيق، وتطلعها للتعاون مع الحكومة العراقية الجديدة بما يحقق رفاهية وأمن واستقرار العراق الشقيق، والمنطقة عمومًا.

وكان سموه قد أعرب في بداية كلمته عن شكره لمعالي وزيري خارجية إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية، على الدعوة لعقد هـذا الاجتماع المهم الذي يأتي اليوم في ظل ما يواجهه العالم من جراء جائحة فيروس كوفيد 19، ويؤكد بوضوح عزيمة الجميع لمواصلة الجهود المشتركة في إطار التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان تنظيم داعش الإرهابي