الزكاة والدخل تحدد 3 شروط للاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الخميس، تفاصيل الإعفاء من الغرامات للمكلفين المسجلين وغير المسجلين بالهيئة، ضمن مبادرات تخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص.

وعبر حسابها الرسمي على تويتر، أفادت الهيئة بأن المبادرة تتيح لغير المسجلين تقديم إقراراتهم الضريبية، وسداد المستحق عليهم دون غرامات، موضحة أن منافع المبادرة، تتمثل في عدم احتساب غرامات التأخر في التسجيل، وغرامات التأخر في تقديم الإقرارات، وغرامة التأخر في السداد.

وقالت الهيئة: إنه يُشترط على المكلفين التسجيل في المبادرة، وتقديم الإقرارات، وتقديم الضريبة المستحقة، أو تقديم طلب للتقسيط، وذلك بحد أقصى 30 يونيو المقبل، حتى يمكن إلغاء جميع الغرامات المستحقة على الإقرارات غير المقدمة، والمبالغ المستحقة عليها.

Advertisements

وأكدت الهيئة أن المبادرة تُطبق على كل أنواع الضرائب، وتشمل جميع المكلفين.

اقرأ أيضًا:

كيفية التسجيل في ضريبة القيمة المضافة وتعديل الإقرارات الضريبية