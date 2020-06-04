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ماذا تعرف عن البروتوكولات الصحية وأهميتها ؟
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت وزارة الصحة عن ماهية البروتوكولات الصحية وأهميتها في حماية المجتمع في انتشار فيروس كورونا.
وقالت، في بيان عبر حسابها في “تويتر”، إن البروتوكولات الصحية هي مجموعة من التعليمات الصحية الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وتابعت أن هذه البروتوكولات وُجدت لضمان أعلى درجات الوقاية والسلامة من فيروس كورونا في جميع الأنشطة اليومية لكافة أفراد المجمع.
وفيما يتعلق بدور المجتمع والفرد تجاه هذه البروتوكولات، شددت وزارة الصحة على أهمية الالتزام بتطبيق هذه البروتوكولات والإبلاغ عن أي مخالفة في تطبيقها.
وأضافت وزارة الصحة، أنه يمكن الاطلاع على بروتوكولات الوقاية من كورونا من خلال الرابط التالي:
https://covid19awareness.sa/archives/5460
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