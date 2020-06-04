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شاهد.. هطول أمطار غزيرة على خميس مشيط وأحد رفيدة
أمطار ما بين غزيرة ومتوسطة
متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- خميس مشيط
هطلت مساء اليوم الخميس أمطار ما بين غزيرة ومتوسطة على محافظتي خميس مشيط وأحد رفيدة، وسط استمرار حالة من التقلبات الجوية توحي بهطول المزيد من الأمطار.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد قد توقعت أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات نجران، جازان عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقه مكة المكرمة، كما تكون الرياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر، كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية الرياض القصيم، حائل والمدينة المنورة.
في حين يبقى الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.
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