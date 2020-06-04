السعودية | السعودية.. تسجيل 1975 إصابة بكورونا و806 حالات شفاء

شكرا لقرائتكم السعودية.. تسجيل 1975 إصابة بكورونا و806 حالات شفاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت الصحة السعودية، اليوم الخميس، عن تسجيل 1975 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، وكشفت عن 806 حالات شفاء جديدة من كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 68,965 حالة.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 32 وفاة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليصل الإجمالي إلى 611 وفاة، فيما بلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في السعودية إلى 93,157 حالة.

وأكدت أن إجمالي حالات كورونا النشطة بالمملكة بلغ 23,581 حالة، منها 1381 حالة حرجة.

وكانت الصحة السعودية، قد أعلنت أمس الأربعاء، عن تسجيل 2171 حالة جديدة، توزعت في مختلف المدن والمناطق، كما تم تسجيل تعافي 2369 حالة.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية عن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الإضافية لعدد من القطاعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، التي تغطي الفترة إلى 20 يونيو 2020م.

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وأوضح المصدر أن البروتوكولات الوقائية الإضافية تشمل قطاعات (المصانع، والتعدين، والطيران الداخلي، والحافلات بين المدن، والحافلات داخل المدن، والمركبات المستأجرة ـ تأجير السيارات، وعبارات جازان وفرسان لنقل الركاب والبضائع، وسيارات الأجرة والنقل المشترك، ومرافق الإيواء السياحي (الفنادق والشقق المفروشة وما في حكمها)، والخدمات البريدية واللوجستية، والمزارع).

وشددت على إنفاذ التباعد الجسدي من خلال استخدام الملصقات الأرضية والفواصل في الأماكن العامة.

وإقفال صالات الأكل الجماعي والاستراحة وحاضنات الأطفال في المرافق الحكومية.

والصلاة في نفس الطابق وعلى السجادة الشخصية وارتداء الكمامة القماشية خلال صلاة الجماعة مع مراعاة إبقاء مسافة بين المصلين.

وتخصيص غرفة عزل في المبنى، وتطهير الأماكن العامة بعد كل استخدام.