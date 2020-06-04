بالفيديو.. هطول أمطار الخير على رجال ألمع

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): وثٌق مقطع فيديو، هطول أمطار الخير على محافظة رجال ألمع بعسير، اليوم الخميس. وثٌق مقطع فيديو، هطول أمطار الخير على محافظة رجال ألمع بعسير، اليوم الخميس. كما هطلت أمس أمطار متوسطة على محافظة محايل عسير؛ شملت أجزاء متفرقة من المحافظة؛ ارتوت على إثرها الأرض.

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