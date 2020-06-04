شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. حقوق الإنسان تباشر فيديو دفن رضيع وإطعامه حبات الرمل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت هيئة حقوق الإنسان، عن مباشرة مقطع فيديو ظهر فيه أحد الأشخاص وهو يطعم طفل رضيع حبات الرمل ودفن نصف جسده في الرمال.

وأشارت الهيئة، إلى أنه سيتم اتخاذ حزمة من التدابير العاجلة ضد المحتوى المنشور، بالتنسيق مع جهات الاختصاص.

وأكدت أن الفيديو ينتهك حقوق الأطفال ويعرض حياتهم وسلوكياتهم للخطر، مشددة على أن حماية حقوق الطفل مسؤولية الجميع.