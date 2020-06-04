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شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" تُعلن تسجيل 1.975 حالة إصابة جديدة بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 1.975 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت في التقرير اليومي عن فيروس كورونا، إلى أن عدد حالة التعافي الجديدة بلغت 806، فيما تم تسجيل 32 حالة وفاة.
وأفادت بأن إجمالي حالات الإصابة في المملكة وصل إلى 93.157 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 68.965، وإجمالي الوفيات 611 حالة.
وأوضحت أن هناك 23.581 حالة نشطة، و1381 حالة حرجة.
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