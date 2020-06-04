شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق مركز صحي بالباحة إثر إصابة ممارس صحي بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة الباحة، عن إغلاق مركز صحي بمحافظة القرى أمس الأربعاء.
وأوضحت أن الإغلاق يأتي بعد الاشتباه في إصابة أحد الممارسين الصحيين بفيروس كورونا، بعد مخالطة أحد المرضى.
كما أشارت، إلى بدء تعقيم المركز فور إغلاقه لعودة العمل به قريبًا.
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