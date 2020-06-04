يجري تنفيذها.. مساعد وزير التعليم يتفقد مشاريع «تعليم الطائف»

بحضور قيادات تنفيذية وعدد من المهندسين
تفقد مساعد وزير التعليم الدكتور سعد آل فهيد، اليوم الخميس، عددًا من المشاريع الجاري تنفيذها بالطائف؛ وذلك افتراضيًّا عن بعد عبر «زووم»، في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة، بهدف الوقوف على سير العمل بتلك المشاريع.
وشملت الجولة الافتراضية عن بعد مشروع «ابتدائية ثقيف»، ومشروع «الابتدائية السادسة»، و«الثانوية العاشرة»، ومشروع «الابتدائية العشرون»، بحضور وكيل الوزارة للمشاريع والصيانة المهندس عبدالرحمن الشايع، والمدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي، ومساعدي المدير العام ومديري إدارات المباني والمشاريع والصيانة وعدد من المهندسين.
وقدم عدد من المهندسين شرحًا مفصلاً عن سير العمل ومراحله بتلك المشاريع التي سيتم الانتهاء منها قبيل بدء العام الدراسي ليتم تشغيلها والاستفادة منها مع بدء العام الدراسي الجديد، فيما أكد مساعد الوزير حرص الوزارة على معالجة موضوع المشاريع المتعثرة على مستوى المملكة والانتهاء منها في أسرع وقت ممكن.
وأوضح أن الجهود تستهدف تحقيق بيئات تربوية جاذبة للطلاب والطالبات والقضاء على المباني المستأجرة، مشيدًا بتجربة تعليم الطائف الرائدة في متابعة المشاريع المتعثرة عن بعد خلال هذه المرحلة، واستثمار التقنية فيما يخدم العملية التعليمية، مقدمًا شكره وتقديره للمدير العام لتعليم الطائف وفريق عمله للخدمات المساندة وإدارة المباني والمشاريع والصيانة على الجهود الكبيرة التي تبذل والمتابعة المستمرة للمشاريع، مؤملًا مواصلة المتابعة للمقاولين والإسراع في الانتهاء من المشاريع الجاري تنفيذها حسب مددها الزمنية.
وثمن المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، حرص مساعد وزير التعليم على مشاركته في الزيارة التفقدية الافتراضية لعدد من المشاريع التعليمية الجاري تنفيذها بالطائف، ودعمه الدائم والمستمر لتنفيذ هذه المشاريع والتخلص من المباني المستأجرة، ومقدمًا له الشكر على ذلك، كما وجه شكره لوكيل الوزارة للمشاريع والصيانة المهندس عبدالرحمن الشايع على المشاركة وتفقد تلك المشاريع افتراضيًّا، مؤكدًا حرص الإدارة على الإسراع في الانتهاء من كافة المشاريع المتعثرة وفق الخطة المحددة.
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