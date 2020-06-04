السعودية اليوم / أمن الطرق بتبوك تكثف من تواجدها على الطرقات السريعة بالمنطقة بعد السماح بالسفر بين المناطق بالمركبات



تبوك 12 شوال 1441 هـ الموافق 04 يونيو 2020 م واس

رفعت دوريات أمن الطرق بمنطقة تبوك من مستوى إجراءاتها الأمنية المباشرة ، لمراقبة سير المركبات على الطرق السريعة بالمنطقة ، بعد صدور الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - على رفع تعليق السفر بين المناطق .

ووثقت وكالة الأنباء

وأوضح مدير شعبة الدوريات بالقوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة تبوك بدر بن سويعد السلمي أن ذلك يأتي بهدف تنظيم الحركة المرورية على الطرق ، وتفعيل دور القوة وإقامة النقاط، وتفعيل الرصد الآلي ، إلى جانب ضبط المخالفين للأنظمة المرورية وللأنظمة الأمنية، والقبض على المطلوبين وتسليمهم للجهات المعنية ، والتدخل السريع والإنقاذ في حالات وقوع حوادث لا سمح الله، ومساعدة المسافرين الذين تتعطل مركباتهم على الطرق السريعة ، مؤكدا أهمية تفعيل الخطة الأمنية والمرورية التي أعدت من أجل مواجهة كثافة الحركة المرورية على الطرقات السريعة وضرورة إحكام الرقابة المرورية وتطبيق النظام بكل حزم للحد من الحوادث .

وقال : لقد تم تكثيف دوريات أمن الطرق على الطرقات السريعة، وتفعيل دور نقاط التفتيش الثابتة والمتحركة على الطرقات كافة، لفرض السيطرة الأمنية والمرورية، منوهاً بالمتابعة الميدانية لقائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة تبوك العقيد محمد ضيدان المطيري ، وقدرة وكفاءة رجال أمن الطرق في القيام بمهمتهم الوطنية في تأمين السلامة المرورية على جميع الطرقات السريعة في ظل جائحة

// انتهى //

15:18ت م

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تبوك 12 شوال 1441 هـ الموافق 04 يونيو 2020 م واسرفعت دوريات أمن الطرق بمنطقة تبوك من مستوى إجراءاتها الأمنية المباشرة ، لمراقبة سير المركبات على الطرق السريعة بالمنطقة ، بعد صدور الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - على رفع تعليق السفر بين المناطق .ووثقت وكالة الأنباء السعودية "واس" خلال جولتها الميدانية اليوم جهود القوات الخاصة لأمن الطرق خلال قيامهم بمهام عملهم والتحقق الأمني من القادمين والمغادرين ، كما رصدت "واس" تواجد ضباط وأفراد القوات الخاصة لأمن الطرق في نقاط التفتيش والفرز، وهم يقومون بمهامهم وواجباتهم على أكمل وجه، على مدار الساعة بالإضافة إلى تسهيل حركة السير أثناء فترة السماح بالتنقل بين المناطق والمدن بالمركبات الخاصة .وأوضح مدير شعبة الدوريات بالقوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة تبوك بدر بن سويعد السلمي أن ذلك يأتي بهدف تنظيم الحركة المرورية على الطرق ، وتفعيل دور القوة وإقامة النقاط، وتفعيل الرصد الآلي ، إلى جانب ضبط المخالفين للأنظمة المرورية وللأنظمة الأمنية، والقبض على المطلوبين وتسليمهم للجهات المعنية ، والتدخل السريع والإنقاذ في حالات وقوع حوادث لا سمح الله، ومساعدة المسافرين الذين تتعطل مركباتهم على الطرق السريعة ، مؤكدا أهمية تفعيل الخطة الأمنية والمرورية التي أعدت من أجل مواجهة كثافة الحركة المرورية على الطرقات السريعة وضرورة إحكام الرقابة المرورية وتطبيق النظام بكل حزم للحد من الحوادث .وقال : لقد تم تكثيف دوريات أمن الطرق على الطرقات السريعة، وتفعيل دور نقاط التفتيش الثابتة والمتحركة على الطرقات كافة، لفرض السيطرة الأمنية والمرورية، منوهاً بالمتابعة الميدانية لقائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة تبوك العقيد محمد ضيدان المطيري ، وقدرة وكفاءة رجال أمن الطرق في القيام بمهمتهم الوطنية في تأمين السلامة المرورية على جميع الطرقات السريعة في ظل جائحة كورونا ، والتزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الجميع من خطر وتداعيات هذا الفيروس .// انتهى //15:18ت م0154

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