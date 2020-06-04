اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم مساعدات متنوعة لوزارة المعارف الأفغانية



كابل 12 شوال 1441 هـ الموافق 04 يونيو 2020 م واس

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتسليم مساعدات متعددة شملت أثاث مكتبي متنوع، و8 سيارات، و99,902 نسخة من كتاب ( العربية بين يديك) لوزارة المعارف الأفغانية بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أفغانستان الإسلامية جاسم بن محمد الخالدي، ووزير المعارف الأفغاني محمد ميرويس بلخي، وفريق المركز.

وقع محضر التسليم سفير خادم الحرمين الشريفين جاسم الخالدي ووزير المعارف الأفغاني محمد بلخي في مقر الوزارة بالعاصمة كابل.

وقدم الوزير محمد ميرويس بلخي شكره الجزيل للمملكة العربية

ونوّه السفير جاسم الخالدي من جانبه بعمق العلاقات والروابط التي تجمع ما بين البلدين الشقيقين المملكة العربية السعودية وجمهورية أفغانستان، موضحًا أنها ليست وليدة اليوم بل هي علاقات وثيقة وعريقة، مضيفًا أن المملكة تسعى دومًا لتكريس هذه العلاقات وتوطيدها بما يصب في مصلحة الشعبين، مؤكدًا استمرار دعم المملكة لأفغانستان في جميع المجالات.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لمختلف الدول والشعوب الشقيقة والصديقة.

//انتهى//

15:17ت م

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كابل 12 شوال 1441 هـ الموافق 04 يونيو 2020 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتسليم مساعدات متعددة شملت أثاث مكتبي متنوع، و8 سيارات، و99,902 نسخة من كتاب ( العربية بين يديك) لوزارة المعارف الأفغانية بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أفغانستان الإسلامية جاسم بن محمد الخالدي، ووزير المعارف الأفغاني محمد ميرويس بلخي، وفريق المركز.وقع محضر التسليم سفير خادم الحرمين الشريفين جاسم الخالدي ووزير المعارف الأفغاني محمد بلخي في مقر الوزارة بالعاصمة كابل.وقدم الوزير محمد ميرويس بلخي شكره الجزيل للمملكة العربية السعودية على ما تقدمه من دعم ومساعدات إنسانية وإغاثية مستمرة للشعب الأفغاني وبالأخص ما قُدم اليوم من مساعدات لوزارة المعارف أسهمت في دعم الحقل التعليمي ببلاده.ونوّه السفير جاسم الخالدي من جانبه بعمق العلاقات والروابط التي تجمع ما بين البلدين الشقيقين المملكة العربية السعودية وجمهورية أفغانستان، موضحًا أنها ليست وليدة اليوم بل هي علاقات وثيقة وعريقة، مضيفًا أن المملكة تسعى دومًا لتكريس هذه العلاقات وتوطيدها بما يصب في مصلحة الشعبين، مؤكدًا استمرار دعم المملكة لأفغانستان في جميع المجالات.ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لمختلف الدول والشعوب الشقيقة والصديقة.//انتهى//15:17ت م0150

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