السعودية اليوم / "سفير الوقاية".. مبادرة توعوية للحدّ من آثار كورونا



الرياض 12 شوال 1441 هـ الموافق 04 يونيو 2020 م واس

سارعت جمعية تمكين العمل التنموي بالشراكة مع مؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي الخيرية "وريف الخيرية" في إطلاق مبادرةً جديدة، بعنوان " سفير الوقاية"، بهدف بث المعلومات الوقائية اللازمة، ومساعدة أفراد المجتمع في الجوانب الصحية المتعلقة بالأزمة.

وتأتي هذه المبادرة استجابةً لنداء الواجب الوطني والإنساني، وفي إطار المشاركة الفعالة لتعزيز جهود الدولة - أعزّها الله – للتصدي لهذه الجائحة من خلال تفعيل الجانب التوعوي لكافة أفراد المجتمع والمستند إلى المعلومات الصحية الموثوقة، التي يقدمها متخصصون في مجال الوقاية والسلامة الصحية.

وتسعى الجمعية من خلال هذه المبادرة لتعزيز مبدأ الشراكة مع مختلف القطاعات ومساندة جهود الدولة في الوقاية والحدّ من انتشار فيروس

وتستهدف المبادرة إلى تمكين جهات الجهات ذات العلاقة من تعزيز الصحة من خلال تأهيل الكوادر والكفاءات الوطنية والمتخصصة في الحقل الوقائي، للإسهام في استحداث مهارات جديدة لدى أفراد المجتمع، تؤهلهم لأيّ طارئ مستقبلي مشابه، والقيام بهذه المهام في محيطهم.

وتصطحب المبادرة مادةً علمية مميزة، أُعِدّت من قبل فريق استشاري متخصص في المجالات الطبية المتعلقة بالأوبئة ومكافحة العدوى، بالتعاون مع مؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي الخيرية "وريف الخيرية" ، ومعتمدة من قبل وزارة الصحة.

وتأمل الجمعية في أن تكون هذه المبادرة عوناً للجمعيات الأهلية وتمكيناً لها في الجوانب الإدارية والصحية والتحوّل الرقمي، لضمان القيام بدورها في تقديم الحلول والخدمات الفنية والإدارية ورفع كفاءة الإنتاجية، عبر التكامل بين الأفراد والقطاعات، والاحترافية في ممارسة الأعمال، بالإضافة إلى الجودة في الخدمات المقدّمة.

// انتهى //

15:14ت م

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الرياض 12 شوال 1441 هـ الموافق 04 يونيو 2020 م واسسارعت جمعية تمكين العمل التنموي بالشراكة مع مؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي الخيرية "وريف الخيرية" في إطلاق مبادرةً جديدة، بعنوان " سفير الوقاية"، بهدف بث المعلومات الوقائية اللازمة، ومساعدة أفراد المجتمع في الجوانب الصحية المتعلقة بالأزمة.وتأتي هذه المبادرة استجابةً لنداء الواجب الوطني والإنساني، وفي إطار المشاركة الفعالة لتعزيز جهود الدولة - أعزّها الله – للتصدي لهذه الجائحة من خلال تفعيل الجانب التوعوي لكافة أفراد المجتمع والمستند إلى المعلومات الصحية الموثوقة، التي يقدمها متخصصون في مجال الوقاية والسلامة الصحية.وتسعى الجمعية من خلال هذه المبادرة لتعزيز مبدأ الشراكة مع مختلف القطاعات ومساندة جهود الدولة في الوقاية والحدّ من انتشار فيروس كورونا ، عن طريق التوعية حول الفيروس وسُبل الوقاية منه، من خلال محتوى توعوي طبي يتم تقديمه عبر دورة تدريبية تفاعلية، في منصة رقمية متطورة، يُشرف على محتواها فريق طبي متخصّص، ومعتمد من وزارة الصحة ويُمكّن المتدربين - بعد إنجاز متطلبات الدورة - من الحصول على شهادة "سفير الوقاية" ويمكن ذلك عبر رابط المنصة http://www.alweqayah.sa/home .وتستهدف المبادرة إلى تمكين جهات الجهات ذات العلاقة من تعزيز الصحة من خلال تأهيل الكوادر والكفاءات الوطنية والمتخصصة في الحقل الوقائي، للإسهام في استحداث مهارات جديدة لدى أفراد المجتمع، تؤهلهم لأيّ طارئ مستقبلي مشابه، والقيام بهذه المهام في محيطهم.وتصطحب المبادرة مادةً علمية مميزة، أُعِدّت من قبل فريق استشاري متخصص في المجالات الطبية المتعلقة بالأوبئة ومكافحة العدوى، بالتعاون مع مؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي الخيرية "وريف الخيرية" ، ومعتمدة من قبل وزارة الصحة.وتأمل الجمعية في أن تكون هذه المبادرة عوناً للجمعيات الأهلية وتمكيناً لها في الجوانب الإدارية والصحية والتحوّل الرقمي، لضمان القيام بدورها في تقديم الحلول والخدمات الفنية والإدارية ورفع كفاءة الإنتاجية، عبر التكامل بين الأفراد والقطاعات، والاحترافية في ممارسة الأعمال، بالإضافة إلى الجودة في الخدمات المقدّمة.// انتهى //15:14ت م0147

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.