السعودية | طبيب سعودي يشارك أطباء الأردن في مكافحة كورونا.. لهذا السبب

شكرا لقرائتكم طبيب سعودي يشارك أطباء الأردن في مكافحة كورونا.. لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انضم طبيب سعودي لمساندة الأطباء الأردنيين، للوقوف معهم لمواجهة فيروس كورونا في الأردن، معللًا ذلك برغبته المشاركة التطوعية واكتساب الخبرات الميدانية في تخصصه الطبي.

الطبيب "محمد حمد النفيسي" المبتعث في الأردن منذ 7 سنوات ويدرس الطب بالجامعة الهاشمية بمدينة الزرقاء الأردنية، تحدث إلى "العربية.نت" بقوله: "بداية جائحة كورونا، تواصلت معي سفارة خادم الحرمين الشريفين في الأردن لتسهيل عودتي للسعودية مع باقي المبتعثين، عبر البريد الإلكتروني، غير أني رغبتُ البقاء، انطلاقاً من مبدأ إنساني ومهني وأخلاقي، وهو من باب رد الجميل للبلد الذي أتلقى تعليمي فيه".

وقال: "المبادرة تضمنت مجموعة من المهام، منها توفير الأدوية للمرضي الذين يعانون من الأمراض المزمنة، ويحتاجون إلى إيصال الأدوية بشكل دوري، والمشاركة مع الدفاع المدني في عدد من المهام، وتوفير الخدمة الطبية في سياراتهم كعيادات متنقلة، إضافة لأني التحقتُ بالصفوف الأولى في حلقة التقصي الوبائي، كما عملتُ في العديد من المستشفيات، وأهمها مستشفى الأمير حمزة".

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وتابع: "أحرص على ترك صورة مشرفة للطبيب السعودي، أسوة بزملائي الأطباء السعوديين في مختلف دول العالم، والذين كانوا خير تمثيل للوطن، وذلك تيمناً بالقيادة الحكيمة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، والتي دائماً ما تحرص على تقديم يد المساعدة لجميع دول العالم، وهذا أقل واجب وطني نقدمه لوطننا الغالي المملكة العربية السعودية".

وعبر المتحدث الإعلامي لسفارة السعودية لدى الأردن "عبدالسلام المشيطي" عن تقديره لموقف الطالب محمد النفيسي، وقراره بالبقاء بالأردن للمساهمة في مواجهة الفيروس، وقال المتحدث في تغريده على حسابه بموقع "تويتر": "رغم تواصل السفارة السعودية معه لتأمين عودة الطبيب النفيسي إلا أنه أصرَّ على مساندة الأشقاء في الأردن لمكافحة جائحة كورونا والوقوف بجانبهم في الأزمة، فشكراً محمد النفيسي".

في الوقت نفسه، تفاعل نشطاء التواصل الاجتماعي مع الطبيب عبر وسم #شكرا_محمد_النفيسي معبرين عن تقديرهم لهذه الوقفة المشرفة، وكذلك الأطباء السعوديون في مختلف دول العالم.