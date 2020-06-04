"آل الشيخ ": إنطلاق تطبيق "شدو" لمشاركة الجمهور الغناء مع أشهر النجوم

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ اليوم الخميس عن إنطلاق تطبيق " شدو " رسمياً ، والذي يتيح للجمهور الغناء مع اشهر نجوم الوطن العربي على شكل ديو . أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ اليوم الخميس عن إنطلاق تطبيق " شدو " رسمياً ، والذي يتيح للجمهور الغناء مع اشهر نجوم الوطن العربي على شكل ديو . وأكد "آل الشيخ " أن التطبيق من فكرة المبدعين من الشباب السعودي ودعم من هيئة الترفيه . كما أوضح إمكانية تحميل التطبيق عبر الرابط التالي : هنا

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