شكرا لمتابعة خبر عن طريقة الحصول على إذن خروج لمن لا يمتلك حساب في "أبشر" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح تطبيق توكلنا التابع لوزارة الصحة كيفية الحصول على إذن خروج لمن لا يمتلك حساب في "أبشر".

وكان أحد متابعي التطبيق على حسابه الرسمي بموقع تويتر قد ذكر أنه لا يمكنه الحصول على إذن لأن زوجته ليس لديها حساب في "أبشر"، متسائلاً عن إمكانية خروج زوجته معه إذا حصل على إذن لنفسه.

وأجاب التطبيق بأن من ليس لديه حساب في أبشر عليه تعريف رقم الجوال من أحد المسجلين في أبشر من خلال خدمة في أبشر باسم "تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا" بعد إتمام ذلك يمكنه التسجيل بالتطبيق.