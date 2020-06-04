شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. أداء اختبارات طلاب الصف الثالث الثانوي وسط إجراءات احترازية مشددة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى): تبدأ الآن اختبارات طلاب الصف الثالث الثانوي في المدارس التابعة لمكتب التعليم "بحبونا". تبدأ الآن اختبارات طلاب الصف الثالث الثانوي في المدارس التابعة لمكتب التعليم "بحبونا". ونشر حساب نجران الآن صورا للطلاب أثناء أداء الإمتحانا وسط إجراءات إحترازية صحيه مشددة. Advertisements واظهرت الصور التباعد بين الطلاب بعضهما البعض ومتابعتهم من خلال فحصهم قبل الوصول الى قاعات الإختبارات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. أداء اختبارات طلاب الصف الثالث الثانوي وسط إجراءات احترازية مشددة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.