شكرا لمتابعة خبر عن توضيح هام من تطبيق "توكلنا" بشأن تعديل مقر السكن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف تطبيق"توكلنا " المرخص من وزارة الصحة اليوم الخميس توضيح هام حول تعديل مقر السكن للمستخدمين بعد كثرة الطلبات الواردة لذلك . كشف تطبيق"توكلنا " المرخص من وزارة الصحة اليوم الخميس توضيح هام حول تعديل مقر السكن للمستخدمين بعد كثرة الطلبات الواردة لذلك . وأكد التطبيق أنه سيتم إتاحة تعديل مقر السكن لجميع المستخدمين لتسهيل الاستفادة من خصائص التطبيق في أوقات منع التجول ، وذلك من خلال الخطوات التالية : Advertisements 1- الدخول على قائمة حسابي بالتطبيق . 2-قائمة معلومات العنوان وأفراد أسرته . ونبه التطبيق أن تعديل مقر السكن متاحاً لمرة واحدة فقط لجميع المستخدمين، لذا يجب عند تحديد موقع السكن سواء عند التسجيل في التطبيق او عند تغيير الموقع يجب ان يكون المستخدم في موقع سكنه .

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