شكرا لمتابعة خبر عن "تقويم التعليم": بدء التسجيل في اختبار القدرات العامة للطلاب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب اليوم الخميس عن فتح باب التسجيل في اختبار القدرات العامة اعتبارًا من اليوم وحتى 12 ذو القعدة 1441هـ .

وأكدت الهيئة في بيان لها أن التسجيل للطلبة المسجلين في الاختبار التحصيلي ولم يسبق لهم دخول اختبار القدرات العامة أو من سبق دخوله مرة واحدة فقط .

كما أكدت أن الإختبار سيتم عقده في مقرات الاختبارات المحوسبة الموزعة بمناطق ومدن المملكة.