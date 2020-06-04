شكرا لمتابعة خبر عن "تقويم التعليم": بدء التسجيل في اختبار القدرات العامة للطلاب والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب اليوم الخميس عن فتح باب التسجيل في اختبار القدرات العامة اعتبارًا من اليوم وحتى 12 ذو القعدة 1441هـ .
وأكدت الهيئة في بيان لها أن التسجيل للطلبة المسجلين في الاختبار التحصيلي ولم يسبق لهم دخول اختبار القدرات العامة أو من سبق دخوله مرة واحدة فقط .
كما أكدت أن الإختبار سيتم عقده في مقرات الاختبارات المحوسبة الموزعة بمناطق ومدن المملكة.
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