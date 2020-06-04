بالفيديو.. الإبعاد ومنع الدخول للمقيمين المخالفين لإجراءات كورونا

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، عقوبة تعمّد مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا. مشيرًا إلى العقوبات قد تشمل الإبعاد والمنع من دخول المملكة.

وأضاف المصدر –وفقًا للإخبارية- أن المخالف إذا كان من المقيمين في المملكة فيتم إبعاده عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًّا، إليها بعد تنفيذه العقوبة الموقعة في حقه.

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كما تعاقب المنشاة أو المسؤول عن ارتكاب المخالفات، بغرامة ألف ريال في المرة الأولى للمخالفة وتضاعف عند تكرارها.

وأشار المصدر إلى أن المخالفات تشمل تعمّد عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، أو عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، ورفض قياس درجات الحرارة عند دخول لمقرات القطاعين العامّ والخاص، وعدم الالتزام بالإجراءات المعتمدة عند ارتفاع درجات الحرارة عن 38 درجة مئوية.