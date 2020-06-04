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فتح التسجيل في اختبار القدرات العامة اليوم وحتى 12 ذي القعدة
سيعقد في مقرات الاختبارات المحوسبة الموزعة بالمناطق والمدن
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت هيئة تقويم التعليم عن فتح التسجيل في اختبار القدرات العامة اعتبارًا من اليوم وحتى 12 من ذي القعدة 1441هـ للطلبة المسجلين في الاختبار التحصيلي ولم يسبق لهم دخول اختبار القدرات العامة أو من سبق دخوله مرة واحدة فقط.
وقالت هيئة تقويم التعليم في تغريدة لها عبر تويتر: إن الاختبار سيعقد في مقرات الاختبارات المحوسبة الموزعة بمناطق ومدن المملكة.
كما استكملت هيئة تقويم التعليم والتدريب استعدادها لإجراء الاختبار التحصيلي الفعلي عن بُعد للطلاب والطالبات المقرر خلال الفترة من 16 – 17 شوال الجاري.
وأوضحت الهيئة أنها بدأت في الـ 6 من شوال الجاري، تقديم الاختبار التحصيلي التجريبي، إلزامياً لجميع الطلاب المتقدمين للاختبار التحصيلي عن بعد، إذ وصل عدد من حملوا الاختبار عن بعد بنجاح أكثر من 199 ألف طالب وطالبة من منازلهم خلال خمسة أيام من بداية إطلاق التطبيق، بهدف التعريف ببيئة المنصة المزمع إجراء الاختبار الفعلي فيها، وتمكين الطالب أو الطالبة من معرفة أدواتها وكيفية التعامل معها بوقت كافٍ، قبل أداء الاختبار التحصيلي الفعلي.
وأشارت الهيئة إلى المدة المتبقية للاختبار التجريبي، وحددتها بيومين، وهي المرحلة الثانية من مراحل تطبيق الاختبار التحصيلي عن بُعد، لافتةً الانتباه إلى مرحلة الاختبار الفعلي، التي ستعقب المرحلة التجريبية، ومن ثم إعلان النتائج، المنتظر أن تكون – بمشيئة الله تعالى – يوم السبت 20 من ذي القعدة المقبل.
وحول تطبيق الاختبار التحصيلي في المقرات المحوسبة لمن لا تتوفر لديه المتطلبات التقنية، حددت الهيئة موعداً لإجراء اختبارهم، إذ تقرر أن يكون خلال الفترة من 16 – 26 شوال الجاري، على أن ترسل رسالة على البريد الإلكتروني لكل طالب وطالبة، تتضمن رابطًا يحتوي على كلمة المرور المؤقتة للاختبار الفعلي، ودليلاً يوضح خطوات الاختبار في المقرات، والإجراءات الاحترازية والوقائية اللازم مراعاتها والتعامل وفقها من قبل الطلاب الذين سيؤدون الاختبار في المقرات حسب “برتوكولات” وزارة الصحة.
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