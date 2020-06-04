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منخفض مداري وأمطار غزيرة على السعودية
متوقع تقدم كتلته الرطبة شمالًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع خبير الأرصاد الجوية علي الحربي، هطول أمطار غزيرة على عدة مناطق بالمملكة، بسبب المنخفض المداري.
وأكد الحربي في تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر، أن المنخفض المداري في آخر مراحل نشاطه، ومتوقع تقدم كتلته الرطبة شمالًا نواحي جازان وعسير والباحة والطائف.
وتابع الحربي أنه مع هذا التقدم الرطب، تنشط السحب الرعدية على امتداد المرتفعات الجبلية، والغزارة متوقعة في مناطق جازان وعسير.
وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم هطولًا لأمطار رعدية تسبق برياح نشطة على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة، فيما تؤثر الرياح النشطة على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر كذلك على مناطق الشرقية والرياض والقصيم وحائل والمدينة المنورة.
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