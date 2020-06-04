محمد بن مسعود - الدمام - فلسطين تعلن تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-06-04 سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 4 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جنين وغزة.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 640 إصابة، فيما بلغت الحالات التي تماثلت للشفاء 532 حالة. 04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441 Advertisements 12:38 PM إجمالي الحالات المصابة بالفيروس 640 إصابة إجمالي الحالات المصابة بالفيروس 640 إصابة سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 4 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جنين وغزة.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 640 إصابة، فيما بلغت الحالات التي تماثلت للشفاء 532 حالة. ، فلسطين تعلن تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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