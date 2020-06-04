شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة وفاة عامل نظافة بفيروس كورونا أثناء عمله والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت مصادر اليوم الخميس حقيقة الصورة المتداولة حول وفاة عامل نظافة بالمملكة أثناء عمله بسبب فيروس كورونا . كشفت مصادر اليوم الخميس حقيقة الصورة المتداولة حول وفاة عامل نظافة بالمملكة أثناء عمله بسبب فيروس كورونا . وأكدت لـ"صدى " أن الصورة المتداولة لعامل النظافة من مدينة مكانس المغربية حيث أصيب بفتق أثناء العمل ولم يكن مصاب بالفيروس. وكانت الصورة قد انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي على غير الحقيقة ما أثار القلق وحالة من الحزن على العامل .

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