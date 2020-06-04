بالصور.. إغلاق 30 منشأة لمطاعم وبقالات وتموينيات بجدة

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): نفذت أمانة محافظة جدة حملة تفتيشية على المحلات التجارية والمطاعم بالتزامن مع تطبيق المرحلة الثانية لتخفيف الإجراءات الإحترازية ، وذلك للتأكد من الإلتزام بالشروط الوقائية . نفذت أمانة محافظة جدة حملة تفتيشية على المحلات التجارية والمطاعم بالتزامن مع تطبيق المرحلة الثانية لتخفيف الإجراءات الإحترازية ، وذلك للتأكد من الإلتزام بالشروط الوقائية . وأسفرت الحملة عن إغلاق 30 محل يتنوع بين المطاعم والتموينيات وأنشطة تجارية أخرى لم تلتزم بالتباعد الإجتماعي وقياس درجة الحرارة للعاملين والعملاء أو توفير الملصقات التوعوية بالتعليمات . Advertisements وأكدت الأمانة استمرار حملاتها الرقابية في جميع الأحياء للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية .

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