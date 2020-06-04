شكرا لمتابعة خبر عن ارتفاع متوسط ساعات العمل لمراقبي أمانة الرياض لـ 10 ساعات يوميا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): ارتفع متوسط ساعات العمل اليومي لمراقبي أمانة منطقة الرياض منذ بدء جائحة ارتفع متوسط ساعات العمل اليومي لمراقبي أمانة منطقة الرياض منذ بدء جائحة كورونا بنسبة 66% . وسجل متوسط ساعات العمل لمراقبي الأمانة بعد كورونا 10 ساعات يومياً بالمقارنة بـ 6 ساعات عمل قبل الجائحة . وأكدت أمانة الرياض على استمرار العمل الرقابي حماية للسكان وحفاظاً على سلامتهم ، وذلك بالتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية على كافة المنشآت والحد من انتشار الفيروس بالعاصمة .

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