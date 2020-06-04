السعودية اليوم / فلسطين تسجل 4 إصابات جديدة بكورونا



رام الله 12 شوال 1441 هـ الموافق 04 يونيو 2020 م واس

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية ، 4 إصابات مؤكدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 640 إصابة، فيما بلغت الحالات التي تماثلت للشفاء 532 حالة .

// انتهى //

11:33ت م

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رام الله 12 شوال 1441 هـ الموافق 04 يونيو 2020 م واسسجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية ، 4 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جنين وغزة.وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 640 إصابة، فيما بلغت الحالات التي تماثلت للشفاء 532 حالة .// انتهى //11:33ت م0059

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