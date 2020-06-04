

تونس 11 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واس

قررت الحكومة التونسية اليوم إعادة قطاعات الأشغال العامة والبناء والصناعة والخدمات والوظيفة العمومية إلى سالف نشاطها بنسبة 100 %، بداية من الغد، بعد أن شهدت انقطاعاً بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجة فيروس

وأكدت المتحدثة باسم الحكومة التونسية لبنى الجريبي أن تونس دخلت حاليًا في المرحلة الثالثة من الحجر الصحي الموجة، مشيرةَ إلى إعادة فتح المقاهي والمطاعم بكل أصنافها والمساجد ودور العبادة إضافة إلى الأنشطة الثقافية.

وكان وزير الصحة التونسية عبد اللطيف المكي قد أكد في وقت سابق أن تونس أصبحت شبه خالية من فيروس كورونا، مؤكداً على ضرورة عودة الحياة الاجتماعية والاقتصادية من جديد بشكل تدريجي، مشيرًا إلى أن نسبة انتقال الفيروس أصبحت ضعيفة جداً في الوقت الحالي.

هذا وقد أعلنت تونس اليوم تسجيل حالة وفاة واحدة وحالة إصابة واحدة بفيروس كورونا مشيرةً إلى أن إجمالي عدد الإصابات هو 1087 حالة.

// انتهى //

00:56ت م

0252



تونس 11 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واسقررت الحكومة التونسية اليوم إعادة قطاعات الأشغال العامة والبناء والصناعة والخدمات والوظيفة العمومية إلى سالف نشاطها بنسبة 100 %، بداية من الغد، بعد أن شهدت انقطاعاً بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجة فيروس كورونا وأكدت المتحدثة باسم الحكومة التونسية لبنى الجريبي أن تونس دخلت حاليًا في المرحلة الثالثة من الحجر الصحي الموجة، مشيرةَ إلى إعادة فتح المقاهي والمطاعم بكل أصنافها والمساجد ودور العبادة إضافة إلى الأنشطة الثقافية.وكان وزير الصحة التونسية عبد اللطيف المكي قد أكد في وقت سابق أن تونس أصبحت شبه خالية من فيروس كورونا، مؤكداً على ضرورة عودة الحياة الاجتماعية والاقتصادية من جديد بشكل تدريجي، مشيرًا إلى أن نسبة انتقال الفيروس أصبحت ضعيفة جداً في الوقت الحالي.هذا وقد أعلنت تونس اليوم تسجيل حالة وفاة واحدة وحالة إصابة واحدة بفيروس كورونا مشيرةً إلى أن إجمالي عدد الإصابات هو 1087 حالة.// انتهى //00:56ت م0252

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تونس تقرر استئناف الخدمات وقطاعات الصناعة والوظيفة العمومية إلى سالف نشاطها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.