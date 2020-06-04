شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم ... رياح نشطة على الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطولاً لأمطار رعدية تسبق برياح نشطة على مناطق (نجران ، جازان , عسير، الباحة) .

فيما تأثر الرياح النشطة على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر كذلك على مناطق ( الشرقية، الرياض ، القصيم ، حائل , المدينة المنورة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية بسرعة 25-45 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية الى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج .