«شرطة مكة» تطيح بمقيمين تورطا في تحويل مليون و400 ألف ريال عبر طرق غير شرعية

أطاحت شرطة مكة المكرمة بشخصين تورطا بتحويل أكثر من مليون و400 ألف ريال بطرق غير نظامية ولجهات مجهولة.

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأنَّ المتابعة الأمنية لجرائم الأموال والتحويلات المشبوهة خارج البلاد وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن الإطاحة بشخصين من جنسية عربية في محافظة جدة (في العقد الخامس من العمر) تورّطا بتحويل مبالغ مالية تجاوزت ( 1400000 ) مليون وأربعمائة ألف ريال، بطرق غير نظامية ولجهات مجهولة.

وأشار إلى أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة .