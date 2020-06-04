أخبار السعودية اليوم.. الإطاحة بتنظيم عصابي حوّل مبالغ مالية كبيرة خارج البلاد.. وخريطة توزيع مصابي كورونا بالمملكة منذ البداية

ترصد صحيفة عاجل، أهم أخبار السعودية- اليوم الأربعاء-؛ حيث أشاد مجلس الأمن القومي الأمريكي باستضافة وتنظيم المملكة العربية السعودية لموتمر المانحين لليمن، فيما أعلنت شرطة الرياض الإطاحة بتشكيل عصابي حول مبالغ مالية كبيرة للخارج، وإلى التفاصيل:

الأمن القومي الأمريكي: السعودية تستضيف مانحي اليمن فيما يعرقل الحوثيون المساعدات

أشاد مجلس الأمن القومي الأمريكي، بتنظيم المملكة العربية السعودية، مؤتمر المانحين لليمن بمشاركة الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن السعودية تستضيف مانحي اليمن، فيما الحوثيون يعرقلون وصول المساعدات، وفق ما نقلت وسائل إعلام دولية وعربية.

بالصور.. إزالة المباني العشوائية والآيلة للسقوط في حي السلامة بمكة

كشفت إمارة منطقة مكة، عن بدئها بمشاركة الجهات المعنية، في إزالة المباني العشوائية والآيلة للسقوط بحي السلامة الشعبي، لافتة إلى أن هذا يأتي تمهيدًا للتطوير، ومعالجة المخاطر التي تُشكلها مثل هذه المباني على السكان.

شرطة الرياض تطيح بتنظيم عصابي حوّل مبالغ مالية لحسابات بنكية بالخارج تجاوزت 100 مليون ريال

قال المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر بن سليمان التويجري، إن رجال التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة، تمكنوا من الإطاحة بتنظيم عصابي يمتهن تحويل الأموال إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية، وتم ضبط المتورطين فيه وعددهم عشرة متهمين، (مواطن وتسعة وافدين من الجنسية السودانية) بحوزتهم نحو سبعمائة ألف ريال، بعد أن قاموا بتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى حسابات بنكية خارج المملكة تجاوزت المائة مليون ريال.

النقل العام: التقديم لمبادرة «دعم العاملين في نقل الركاب» حتى منتصف يونيو الجاري

كشفت الهيئة العامة للنقل، اليوم الأربعاء، عن استمرار فترة التقديم على مبادرة دعم الأفراد العاملين في تطبيقات نقل الركاب، حتى تاريخ 15 يونيو الجاري، مضيفة أن المبادرة تهدف إلى استفادة السعوديين المتفرغين للعمل في نشاط توجيه المركبات والمسجلين لدى الهيئة العامة للنقل، ويعملون بمقدار دوام كامل، والذين تأثر دخلهم بسبب قلة الطلب على النشاط؛ نتيجة الإجراءات الاحترازية لعدم تفشي فيروس كورونا عبر دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من رواتب السعوديين، ولمدة 3 شهور.

إصابات كورونا الجديدة.. 45% سعوديين و55% من جنسيات أخرى

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأربعاء، خلال المؤتمر اليومي بشأن مستجدات فيروس كورونا، إن توزيع نسب الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، والبالغة 2171 حالة، مشيرًا إلى أن توزيع الإصابات تضمن إصابة 45% من المواطنين و55% لغير السعوديين، 30% من الحالات إناثًا، 70% ذكورًا.

المساحة الجيولوجية تحدد المواقع الأكثر عرضة للانهيارات الصخرية وتعلن 3 حلول لتجنبها

حدَّدت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، المواقع الأكثر عُرضة للانهيارات الصخرية، ونصحت بتطبيق الحلول اللازمة لتجنبها، مشيرة إلى أن الانهيارات الصخرية تعد من المخاطر الجيولوجية الطبيعية المفاجئة، والناتجة عن العمليات الجيولوجية، وتُعد المنحدرات والطرق الجبلية، مؤكدة أنها وضعت 3 حلول هندسية جيولوجية مناسبة؛ كالتدعيم بمسامير التثبيت، والرش الخرساني، والحوائط الاستنادية؛ للحد من هذه المخاطر.

«هيئة تقويم التعليم» تعلن تمديد الاختبار التحصيلي التجريبي حتى يوم غدٍ الخميس

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الأربعاء، تمديد الاختبار التحصيلي التجريبي حتى يوم غدٍ الخميس، كما ناشدت بالمبادرة لأداء الاختبار.

منذ بداية الفيروس.. خريطة توزيع إصابات كورونا في المدن والمحافظات والمناطق

تصدَّرت الرياض قائمة المدن السعودية من حيث حالات الإصابة، مسجلة 21 ألفًا و263 حالة من أصل 89 ألفًا و11 حالة إصابة في المملكة منذ بداية الجائحة حتى الآن، وجاءت مكة المكرمة في المرتبة التالية بـ15 ألفًا و895 حالة- وفقًا لموقع إحصائيات كورونا التابع لوزارة الصحة- ثم جدة 15 ألفًا و156، والمدينة المنورة 9 آلاف و668، والدمام 5 آلاف و747.

6 أسباب تمنع التسجيل في تطبيق «توكلنا»

أوضح تطبيق «توكلنا» المُعتمد من وزارة الصحة لاستخراج تصاريح التنقل إلكترونيًّا، أن هناك عدة أسباب تؤدي إلى عدم الاستفادة من التطبيق؛ منها أن تكون خدمة تحديد الموقع gps معطلة، أو عدم منح صلاحية دائمة لمشاركة الموقع، أو تفعيل (VPN) لتغيير الموقع الجغرافي على الهاتف.

«مدني مكة» يدعو لأخذ الحيطة والحذر من التقلبات والمتغيرات الجوية

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام، حسبما ورد عن هيئة الأرصاد وحماية البيئة.

«الأرصاد»: أمطار رعدية في 4 مناطق بالمملكة غدًا الخميس

أعربت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعها هطول أمطار رعدية، غدًا الخميس، على 4 مناطق بالمملكة هي مرتفعات نجران، جازان، عسير، والباحة، فيما تؤثر الرياح السطحية المثيرة للأتربة على على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر، وعلى أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، والمدينة المنورة.

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