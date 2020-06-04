تدشين مشروعات في تبوك بـ 174 مليون ريال

وقال أمير المنطقة خلال تدشينه المشروعين: «إن هذا اليوم هو يوم خير وبركة، والمملكة -ولله الحمد- بكل قطاعاتها مشاريعها مستمرة لما فيه خدمة المواطن والمقيم، وهذا أكبر دليل على أن بلادنا لن تتأثر بأي أمر».
نفق تقاطع
قام أمير المنطقة فور وصوله لمشروع نفق تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الملك بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية، إيذانا بافتتاح المشروع، بعدها استمع إلى شرح موجز من أمين المنطقة فارس الشفق، أكد من خلاله حرص الأمانة على تسريع فتح الطرق والتقاطعات فيه لأجل تسهيل الحركة المرورية بالمدينة وضواحيها، حيث سيتم تدشين المسار العلوي لمنطقة التقاطع، موضحا أهمية طريق الملك فهد كطريق محوري رئيسي عابر لمركز المدينة وطريق نافذ إلى الساحل الغربي لمحافظات تبوك، مشيرا إلى أن هذا التقاطع سيسهم في تحرير الحركة المرورية على طريق الملك فهد بن عبدالعزيز، ابتداء من مركز المدينة مرورا بشارع الملك خالد بن عبدالعزيز وحتى جامعة تبوك.
جسر تقاطع
ثم قام أمير المنطقة بتدشين مشروع جسر تقاطع طريق عمر بن الخطاب مع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز الذي يصنف كطريق محوري رئيسي موازٍ لطريق الملك خالد، ويربط بين طريقين رئيسيين آخرين هما طريق الملك فيصل شمالا وطريق الملك عبدالله وسط المدينة (جنوبا)، والذي من شأنه تسهيل الحركة المرورية للأحياء السكنية والمناطق التجارية الواقعة على جانبي طريق عمر بن الخطاب وصولا لطريق الدائري الأول شمالا (طريق الملك فيصل) وطريق الملك عبدالله المحور الرئيسي لوسط مدينة تبوك.
أهداف إنجاز الجسر
أشار الشفق «بأن الهدف من إنجاز الجسر هو تحرير الحركة المرورية عند تقاطع طريقي عمر بن الخطاب (الطريق الموازي بحركته لطريق الملك خالد) وطريق الأمير نايف بن عبدالعزيز الموازي بحركته المرورية لطريق الملك فهد، وذلك ضمن رؤية الأمانة الإستراتيجية لتسهيل الحركة المرورية وانسيابيتها عند تقاطعات الطرق الرئيسية».
التصاميم والكوادر
أوضح الشفق أن وزارة الشؤون البلدية والقروية عنيت بالدراسات والتصاميم الأولية وتوفير الكوادر البشرية المتخصصة والمتابعة والإشراف على تنفيذ المراحل المختلفة للمشروعات البلدية بالمنطقة، ومنها مشروع نفق تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الملك عبدالله الذي حرصت أمانة المنطقة على تسريع فتح الطرق والتقاطعات فيه لأجل تسهيل الحركة المرورية بالمدينة وضواحيها، حيث سيتم تدشين المسار العلوي لمنطقة التقاطع.
جسر تقاطع طريق عمر بن الخطاب
يصنف كطريق محوري رئيسي
موازٍ لطريق الملك خالد ويربط بين طريقين رئيسيين آخرين هما طريق الملك فيصل شمالا وطريق الملك عبدالله وسط المدينة (جنوبا)
إنارة الجسر بـ34 عمود إنارة ديكورية بارتفاع 15 مترا للعمود مزدوجة الأذرع
مزودة بـ4 فوانيس لكل واحد منها
15 عمود إنارة ديكورية لطرق الخدمة بارتفاع 8 أمتار مزودة بـ4 فوانيس بكل منها
16 فانوسا (كشاف إنارة) بمناطق الدورانات أسفل الجسر
أعمال طبقات الأسفلت والعلامات والدهانات الأرضية
أعمال الرصف والبلاط المتشابك والإنارة أسفل الجسر
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