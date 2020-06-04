إزالة 433 ألف متر مربع تعديات بالمدينة المنورة

وتمثلت التعديات في إقامة مخططات وهمية ومزارع وأحواش، وحظائر أغنام، فضلا عن إقامة سواتر ترابية، وأسلاك شائكة على بعض المواقع.
وبينت أمانة المدينة المنورة أن المراقبين في بلديات «العوالي، قباء، البيداء، العيون، العقيق، أحد، العاقول، الصويدرة، المندسة، المليليح، الفريش، أبيار الماشي» رصدوا تلك التعديات في عدة مواقع بنطاق البلديات، وبمساحات مختلفة وجرى إزالتها.
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