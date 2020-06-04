سفارة السعودية في لندن تُلزم القادمين لبريطانيا بالتزام سكنهم 14 يومًا

قالت سفارة المملكة في لندن، إنه ابتداء من 8 يوليو، سيتم إلزام جميع القادمين إلى بريطانيا بتقديم معلوماتهم الشخصية عند الوصول، وعدم مغادرة مساكنهم لمدة 14 يومًا.

كما أكدت، عبر تويتر اليوم الأربعاء، أنه يجب على الجميع ارتداء الكمامات في حال قدومهم إلى بريطانيا، واتباع الإجراءات الاحترازية.

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