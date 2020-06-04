أكدت ضرورة الإجراءات الاحترازية
قالت سفارة المملكة في لندن، إنه ابتداء من 8 يوليو، سيتم إلزام جميع القادمين إلى بريطانيا بتقديم معلوماتهم الشخصية عند الوصول، وعدم مغادرة مساكنهم لمدة 14 يومًا.
كما أكدت، عبر تويتر اليوم الأربعاء، أنه يجب على الجميع ارتداء الكمامات في حال قدومهم إلى بريطانيا، واتباع الإجراءات الاحترازية.
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كانت هذه تفاصيل خبر سفارة السعودية في لندن تُلزم القادمين لبريطانيا بالتزام سكنهم 14 يومًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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