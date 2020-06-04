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تقلبات جوية على عدد من محافظات منطقة مكة
متابعات الخليج 365 - واس
حذرت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة اعتباراً من يوم غد، وتستمر حتى يوم الأحد القادم والمهيأة – بمشيئة الله تعالى – لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظة الطائف وميسان، واضم والكامل والعرضيات وتربة ورنية والمويه والخرمة .
ودعا المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.
وتهيب مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالجميع إلى أهمية توخي الحيطة والحذر، مع الالتزام بشروط السلامة والابتعاد عن الأودية والشعاب وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم .
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