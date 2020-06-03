السعودية | السعودية تدين بشدة تفجير مسجد في كابول

شكرا لقرائتكم السعودية تدين بشدة تفجير مسجد في كابول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعربت وزارة الخارجية، الأربعاء، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف مسجداً في العاصمة الأفغانية كابول، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وقدمت الخارجية السعودية، العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية أفغانستان حكومة وشعبا، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل، وبأن يسود الأمن والاستقرار ربوع أفغانستان.

وجددت التأكيد على موقف السعودية الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب.