“علماء المسلمين” بالسعودية: لا يجوز تغطية الوجه والأنف أثناء الصلاة.. ولكن!

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 3 يونيو 2020 11:13 مساءً - ‏42 دقيقة مضت أخبار السعودية 67 زيارة

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قال الشيخ عبد الله المطلق، وهو عضو بارز في هيئة كبار العلماء بالسعودية، إن تغطية الفم والأنف خلال الصلاة، أمر منهي عنه، في الدين الإسلامي، ولكن في ظل ظروف جائحة كرونا، فإن لبس الكمامة “مستحب”.

وأكد المطلق خلال برنامج فتاوي، على القناة السعودية، أن كبار السن فوق 65 عاما، الذين صدرت لهم نصائح الجهات المختصة، بالصلاة في منازلهم، عليهم أن يصلوا في بيوتهم حتى ينتهي الوباء.