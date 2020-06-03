أمطار جازان تنعش الأجواء وتخفض الحرارة

وأكد الراصد الجوي بمنطقة جازان علي مشهور أن الحالة المطرية ستشهد توسعا اليومين المقبلين على أغلب المحافظات، وذلك من خلال تحول التيار العلوي إلى شرقي، مع وصول الرطوبة المدارية، التي تساعد في تماسك السحب الركامية الماطرة، واتساعها على أغلب المحافظات.
المدني يحذر
أهاب المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بالجميع التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة، والابتعاد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي يمكن أن تتعرض لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي وقت هطول الأمطار، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، داعياً إلى الاطلاع على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني والاستفادة مما تبثه من رسائل توعوية وكيفية التعامل مع المخاطر المختلفة.
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