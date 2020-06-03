عاجل-الإطاحة بتنظيم عصابي حول 100 مليون ريال لحسابات خارج المملكة

وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم اتضح تورطهم بتحويل مبالغ مالية تجاوزت 100 مليون ريال، بمشاركة 10 عشرة كيانات تجارية مختلفة وغير مرخصة لممارسة النشاطات المالية، وضبط بحوزتهم على مبلغ قارب 700 ألف ريال، وجرى إيقافهم لاستكمال الإجراءات النظامية.
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