السعودية اليوم / باكستان تسجل ارتفاعاً قياسياً في الإصابات بفيروس كورونا



إسلام آباد 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واس

شهدت باكستان اليوم ارتفاعاً قياسياً في الإصابات بفيروس

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية أن 28923 حالة من المصابين تماثلت للشفاء، وما زالت 49852‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ حالة تخضع للحجر الصحي الإلزامي.

وأضاف أنه يوجد بين إجمالي المصابين بفيروس كورونا في باكستان 32910 حالة في إقليم السند، و29489 حالة في إقليم البنجاب، و10897 حالة في إقليم خيبر بختونخواه شمال، و4740 حالة في إقليم بلوشستان، كما توجد 3188 حالة في العاصمة إسلام آباد، و779 حالة في محافظة جيلجيت بلتستان، و284 حالة في إقليم كشمير الحرة.

// انتهى //

19:39ت م

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إسلام آباد 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واسشهدت باكستان اليوم ارتفاعاً قياسياً في الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19"، حيث تم تسجيل 4131 إصابة جديدة، وهي أعلى حصيلة يومية منذ ظهور هذا الفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الاصابات إلى 82287 إصابة، كما تم تسجيل 67 حالة وفاة، وفقاً لما أعلنت وزارة الصحة الباكستانية اليوم ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1717.وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية أن 28923 حالة من المصابين تماثلت للشفاء، وما زالت 49852‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ حالة تخضع للحجر الصحي الإلزامي.وأضاف أنه يوجد بين إجمالي المصابين بفيروس كورونا في باكستان 32910 حالة في إقليم السند، و29489 حالة في إقليم البنجاب، و10897 حالة في إقليم خيبر بختونخواه شمال، و4740 حالة في إقليم بلوشستان، كما توجد 3188 حالة في العاصمة إسلام آباد، و779 حالة في محافظة جيلجيت بلتستان، و284 حالة في إقليم كشمير الحرة.// انتهى //19:39ت م0192

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