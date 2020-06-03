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سجلت بريطانيا، اليوم الأربعاء، ارتفاعًا ملموسًا جديدًا للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد؛ حيث تم رصد 359 حالة جديدة.
وأفادت وزارة الصحة البريطانية، في بيانات جديدة، بارتفاع حصيلة المتوفين جراء عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في المملكة المتحدة، خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 359 شخصًا لتصل إلى 39728 حالة.
وتمثل هذه الحصيلة ارتفاعًا جديدًا لمعدل الوفيات اليومية بفيروس كورونا في البلاد بعد أيام من تراجعه؛ حيث سجلت في المملكة المتحدة في الإحصائية المنشورة يوم 30 مايو 215 حالة، وفي 31 مايو 113، وفي 1 يونيو 111، وفي 2 يونيو 324.
كما أفادت وزارة الصحة البريطانية برصد 1871 إصابة جديدة بالفيروس خلال اليوم الماضي، ليصل العدد الإجمالي إلى 279856.فيروس كورونا الجديد
03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441 06:31 PM
بعد أيام من تراجع في أعداد ضحايا الفيروسبريطانيا: 359 حالة وفيات جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية
سجلت بريطانيا، اليوم الأربعاء، ارتفاعًا ملموسًا جديدًا للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد؛ حيث تم رصد 359 حالة جديدة.
وأفادت وزارة الصحة البريطانية، في بيانات جديدة، بارتفاع حصيلة المتوفين جراء عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في المملكة المتحدة، خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 359 شخصًا لتصل إلى 39728 حالة.
وتمثل هذه الحصيلة ارتفاعًا جديدًا لمعدل الوفيات اليومية بفيروس كورونا في البلاد بعد أيام من تراجعه؛ حيث سجلت في المملكة المتحدة في الإحصائية المنشورة يوم 30 مايو 215 حالة، وفي 31 مايو 113، وفي 1 يونيو 111، وفي 2 يونيو 324.
كما أفادت وزارة الصحة البريطانية برصد 1871 إصابة جديدة بالفيروس خلال اليوم الماضي، ليصل العدد الإجمالي إلى 279856.
، بريطانيا: 359 حالة وفيات جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ،
المصدر : الخليج 365
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