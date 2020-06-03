بالأرقام.. «الصحة» تعلن خريطة توزيع إصابات كورونا الجديدة في المملكة

كشفت وزارة الصحة عن خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في مدن المملكة والبالغ عددها 2171حالة اليوم الأربعاء.

وتصدرت الرياض أعلى نسب الإصابة بـ 683 حالة، كما جاءت باقي المدن جدة 418، مكة 279، المدينة 167، الدمام 133، الطائف 85، القطيف 70، الخبر 54، الهفوف 31، الجبيل 26، خميس مشيط 25، ينبع 12، المويه 12، صبيا 12، المزاحمية 12.

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كما سجّلت رأس تنورة 10، حائل 8، نجران 8، تبوك 8، الظهران 7، جازان 7، بيشة 6، الليث 6، النماص 5، صفوى 5، وسجلت كل من المحاني، بيش، شرورة، الخرج، وادي الدواسر، أملج، 4 حالات في كل منهن، وسجلت المبرز، القنفذة، أبها، سلوى، حفر الباطن 3 حالات في كل منهن.

وسجلت الجفر، محايل عسير، البشائر، سبت العلاية، النعيرية، أبو عريش، العراضة، صامطة حالتين في كل منهن، كما سجلت المخواة، المندق، القرى، الحناكية، نمرة، ظلم، ميسان، أم الدوم، بللسمر، وادي بن هشبل، بقيق، الدرب، العيدابي، الدائر، ضمد، خليص، حبونا، العويقيلة، الدرعية، عفيف، البجادية، الدوادمي، الرين، السليل، حريملاء، رماح، رويضة العرض، حالة واحدة في كل منهن.

وفي وقت سابق كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 2171 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 91182، في حين بلغت إجمالي حالات التعافي 68159، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 579 حالة، وتم تسجيل 30 حالة وفاة، و2369 حالة تعافٍ، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.