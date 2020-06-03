منع نحو 9 آلاف منشأة تجارية من ممارسة نشاطها بالرياض حتى 28 شوال

كشفت أمانة منطقة الرياض، اليوم الأربعاء، عن وجود ٨٧٨٧ منشأة تجارية محظورة من ممارسة نشاطها في العاصمة خلال الفترة من ٨ وحتى ٢٨ شوال الجاري.

وذكرت الأمانة عبر حسابها بموقع «تويتر»، أن المنشآت المحظورة تشمل محلات الحلاقة، ومشاغل التزيين النسائي، والمراكز الرياضية، وصالات السينما، ومقاهي الشيشة والمعسل.