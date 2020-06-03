بينها محالّ الحلاقة والمقاهي وصالات السينما..
كشفت أمانة منطقة الرياض، اليوم الأربعاء، عن وجود ٨٧٨٧ منشأة تجارية محظورة من ممارسة نشاطها في العاصمة خلال الفترة من ٨ وحتى ٢٨ شوال الجاري.
وذكرت الأمانة عبر حسابها بموقع «تويتر»، أن المنشآت المحظورة تشمل محلات الحلاقة، ومشاغل التزيين النسائي، والمراكز الرياضية، وصالات السينما، ومقاهي الشيشة والمعسل.
كانت هذه تفاصيل خبر منع نحو 9 آلاف منشأة تجارية من ممارسة نشاطها بالرياض حتى 28 شوال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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