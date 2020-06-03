، مع العودة للمساجد.. "الإسلامية" تبث 39.5 مليون رسالة توعوية للمصلين ،

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بثت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 39.5 مليون رسالة نصية عبر شركة الاتصالات السعودية، تضمّنت التعليمات والإجراءات الاحترازية التي أقرتها الوزارة لعودة الصلاة في المساجد؛ إنفاذاً لأمر السامي الكريم بفتحها الأحد الماضي.
وتضمنت الرسائل التوعوية عدداً من النصائح والتوجيهات والتعليمات التي أقرتها الوزارة مع بدء إعادة فتح المساجد والمتوافقة مع قرارات الجهات ذات العلاقة لمنع تفشي فيروس كورونا وحماية لمرتادي بيوت الله من الوباء في إطار المساهمة المجتمعية من الشركات الوطنية، كما قدمت شكرها وتقديرها لشركة الاتصالات السعودية على تعاونها في بث الرسائل بالمجان لمشتركيها.
إلى هذا، كثفت الوزارة حضورها الإعلامي عبر مشاركتها بمختلف القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي وعبر منصاتها الرقمية لتوعية وتثقيف المجتمع بالمملكة حول أهمية العمل وفق التوجيهات لضمان سلامة المصلين في أكثر من 90 ألف مسجد وجامع بالمملكة تزامنا مع إعادة فتح المساجد.
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الصلاة في المساجد
03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441 04:01 PM
تضمنت تعليمات ونصائح لحمايتهم والحرص على سلامتهم من كورونامع العودة للمساجد.. "الإسلامية" تبث 39.5 مليون رسالة توعوية للمصلين
بثت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 39.5 مليون رسالة نصية عبر شركة الاتصالات السعودية، تضمّنت التعليمات والإجراءات الاحترازية التي أقرتها الوزارة لعودة الصلاة في المساجد؛ إنفاذاً لأمر السامي الكريم بفتحها الأحد الماضي.
وتضمنت الرسائل التوعوية عدداً من النصائح والتوجيهات والتعليمات التي أقرتها الوزارة مع بدء إعادة فتح المساجد والمتوافقة مع قرارات الجهات ذات العلاقة لمنع تفشي فيروس كورونا وحماية لمرتادي بيوت الله من الوباء في إطار المساهمة المجتمعية من الشركات الوطنية، كما قدمت شكرها وتقديرها لشركة الاتصالات السعودية على تعاونها في بث الرسائل بالمجان لمشتركيها.
إلى هذا، كثفت الوزارة حضورها الإعلامي عبر مشاركتها بمختلف القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي وعبر منصاتها الرقمية لتوعية وتثقيف المجتمع بالمملكة حول أهمية العمل وفق التوجيهات لضمان سلامة المصلين في أكثر من 90 ألف مسجد وجامع بالمملكة تزامنا مع إعادة فتح المساجد.
، مع العودة للمساجد.. "الإسلامية" تبث 39.5 مليون رسالة توعوية للمصلين ،
المصدر : الخليج 365
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