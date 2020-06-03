الارياني: السعودية تحشد العالم لدعم اليمن وإيران ترسل الأسلحة والخبراء لقتل اليمنيين

الأربعاء 3 يونيو 2020

أشاد وزير الإعلام معمر الارياني بالدور الذي لعبته المملكة العربية السعودية في التنظيم والحشد لانجاح أعمال مؤتمر المانحين لليمن 2020 بالشراكة مع الامم المتحدة.



واشار وزير الاعلام في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) الى انه وفي أوج انشغال العالم بمشاكله الداخلية والتحديات السياسية والاقتصادية والانسانية التي خلفها فيروس كورنا المستجد(كوفيد- 19) لم ينس الاشقاء بالمملكة العربية السعودية المأساة الإنسانية الأكبر عالميا باليمن جراء الحرب التي فجرها الانقلاب الحوثي المدعوم ايرانيا فنظمت ورعت مؤتمر المانحين 2020 بالتعاون مع الامم المتحدة.

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واكد ،ان المملكة العربية السعودية الشقيقة تتصدر المشهد دولياً في دعم واسناد الشعب اليمني في محنته التي خلفها الحوثي والتعريف بحجم الأزمة عالمياً وحشد الدعم لليمن..مشيراً الى غياب عن المشهد الكثير من الدول التي طالما واتخذت من معاناة وماساة اليمنيين مادة للمزايدة السياسية والإعلامية والعزف على جراح اليمنيين.

وعن الدور الايراني في اليمن، قال الارياني‏" لم نرى من النظام الايراني سوى دعم المليشيات الارهابية وشحنات الأسلحة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وخبراء الألغام والعبوات الناسفة التي قتلت وشردت وتسببت باعاقة الالاف من اليمنيين، واستمراره في اذكاء نار الحرب تنفيذا لمخططاته في اقلاق الامن والسلم بالمنطقة والعالم".

‏وثمن الارياني دور الأشقاء في المملكة العربية السعودية الاخوي والصادق والنبيل في دعم اليمن من خلال الدعم اللامحدود الذي قدمته خلال 5 سنوات من الازمة والتزامها بـ 500 مليون دولار من التعهدات في مؤتمر المانحين..معبراً عن شكره للامم المتحدة وكل الدول الشقيقة والصديقة التي شاركت بفعالية في مؤتمر المانحين لليمن 2020.

‏وقال وزير الاعلام مخاطباً المجتمع الدولي"ان افضل طريق لمساعدة اليمن لتجاوز محنته هي اسناده في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب الحوثي المدعوم من ايران، لان وجود الدولة هو الضامن لإرساء الأمن والاستقرار وتوفير الحياة الكريمة التي يستحقها الشعب اليمني وحماية الامن الإقليمي والدولي".