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2020-06-03 الكويت تسجل 710 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد متابعات الخليج 365 - متابعة أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء تسجيل 710 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 29359. كما تم تسجيل 4 حالات وفاة إثر إصابتها بالفيروس ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 230 حالة. Advertisements وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي إن من بين هذه الحالات المصابة حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى مبينًا أنه جارٍ فحص المخالطين لهم.



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