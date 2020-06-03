محمد بن مسعود - الدمام - وافق أمين محافظة جدة صالح التركي، على تكليف المهندس عبود القحطاني وكيلًا لأمانة جدة للاستثمار. ويُعد "القحطاني" أحد الكفاءات الشابة الفاعلة التي أثبتت قدرتها على التميز والعطاء في مجال العمل بأمانة جدة. 03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441 02:29 PM Advertisements "القحطاني" وكيلًا للاستثمار بأمانة جدة "القحطاني" وكيلًا للاستثمار بأمانة جدة وافق أمين محافظة جدة صالح التركي، على تكليف المهندس عبود القحطاني وكيلًا لأمانة جدة للاستثمار. ويُعد "القحطاني" أحد الكفاءات الشابة الفاعلة التي أثبتت قدرتها على التميز والعطاء في مجال العمل بأمانة جدة. الكلمات المفتاحية ، "القحطاني" وكيلًا للاستثمار بأمانة جدة ،

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