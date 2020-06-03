"الشورى" يوافق على مشروع نظام الضمان الإجتماعي

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وافق مجلس الشورى في جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء على مشروع نظام الضمان الإجتماعي ، والذي يهدف إلى توفير حد أدنى من الدخل لتلبية الإحتاجات الأساسية لكل مستفيد.
وأكد "الشورى " أن نظام الضمان الإجتماعي يضمن وصول المعاش إلى المستحقين بطريقة تتسم بالكفاءة والعدالة والتكامل بين معاش الضمان الإجتماعي والبرامج الاعمة الأخرى ، وإيجاد رابط وثيق بينهم .
كما يقدم النظام الدعم والحماية الإجتماعية للمستفيدين مع مراعاة الأكثر إحتياجاً وإستحقاقاً ، ويتماشى مع الأهداف الإستراتيجية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية لتحقيق برامج التحول الوطني 2020ورؤية المملكة 2030 لتحويل شريحة المستفيدين من متلقى المساعدة لمستفيدين .
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