شكرا لمتابعة خبر عن "الشورى" يوافق على مشروع نظام الضمان الإجتماعي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وافق مجلس الشورى في جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء على مشروع نظام الضمان الإجتماعي ، والذي يهدف إلى توفير حد أدنى من الدخل لتلبية الإحتاجات الأساسية لكل مستفيد.

وأكد "الشورى " أن نظام الضمان الإجتماعي يضمن وصول المعاش إلى المستحقين بطريقة تتسم بالكفاءة والعدالة والتكامل بين معاش الضمان الإجتماعي والبرامج الاعمة الأخرى ، وإيجاد رابط وثيق بينهم .

كما يقدم النظام الدعم والحماية الإجتماعية للمستفيدين مع مراعاة الأكثر إحتياجاً وإستحقاقاً ، ويتماشى مع الأهداف الإستراتيجية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية لتحقيق برامج التحول الوطني 2020ورؤية المملكة 2030 لتحويل شريحة المستفيدين من متلقى المساعدة لمستفيدين .