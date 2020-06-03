«الصندوق العقاري»: تقديم قروض مدعومة لـ291 ألف أسرة خلال 3 سنوات

كشف المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي أنّ الصندوق قَدَّمَ نحو 291 ألف قرض عقاريّ مدعوم لتمكين الأسرة السعودية من تملّك مسكنها من خلال برنامج القرض العقاري المدعوم منذ بداية برنامج تحوّل الصندوق قبل نحو ثلاث سنوات في يونيو 2017م، وحتى نهاية شهر مايو الماضي بهدف تسهيل التملك وزيادة نسبته إلى 70% بحلول 2030، وفق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030م.

وأوضح أن ما أعلنته مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» من نموّ لعقود التمويل العقاري للأفراد من بداية يناير وحتى نهاية أبريل 2020م بنسبة 95% مسجلةً 86.345 عقدًا بقيمة قاربت 40 مليار ريال مقارنةً بنحو 45.860 عقدًا خلال الفترة نفسها من 2019م يؤكد ثقة وقناعة المستفيدين ببرنامج القرض المدعوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100%، مؤكدًا استمرارية استفادة المواطنين من الخيارات التمويلية التي يقدّمها برنامج القرض المدعوم.

وأشار بن ماضي إلى إن النموَّ التصاعديَّ لعقود التمويل العقارية خلال الأعوام الثلاثة الماضية مؤشر إيجابيّ لاكتمال الحلول التمويلية والسكنية وتنوعها، إضافة إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات، مشيدًا بالدعم الذي يحظى به الصندوق من قِبَلِ مجلس إدارته برئاسة وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل والذي يسعى إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -، في المساهمة في رفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 60% نهاية عام 2020م، و70% بحلول 2030م؛ مؤكدًا التزام الصندوق بإيداع الدعم شهريًّا لمستفيدي برنامج «سكني» من وزارة الإسكان أو الصندوق.

يذكر أن صندوق التنمية العقارية أعلن انتهاء كامل قوائم الانتظار بعد صدور الموافقات النهائية لنحو 90 ألف مواطن، ممن يمثلون آخر دفعة لديه مطلع عام 2020م ليتجاوز بذلك أكبر التحديات التي واجهته خلال أربعة عقود بعد إعلان التحول من الإقراض المباشر إلى الإقراض عن طريق الجهات التمويلية بالشراكة مع منظومة الإسكان والقطاع الخاص؛ ليساهم في تلبية متطلبات الأسر السعودية بتملّك السكن من خلال برنامج القرض العقاري المدعوم.

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