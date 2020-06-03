، مخالفة نظامية.. "الطب البديل" يحذّر من إجراء عملية الحجامة في المنازل ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
حذّر المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، من التعامل مع مَن يروّجون للقيام بعمل الحجامة للراغبين في منازلهم، كما حذّرت المرخصين من الممارسين من القيام بمثل هذه الأعمال المخالفة لنظام مزاولة النشاط.
وأوضح "المركز" أنه رصد قيام بعض منشآت الطب البديل والتكميلي والممارسين المتخصصين في الحجامة بالإعلان عن إمكانية إجراء عملية "الحجامة" في المنازل، وهذا الإجراء يُعتبر من مخالفات نظام مزاولة الطب البديل والتكميلي المعمول به في المملكة العربية السعودية؛ حيث إن من المتطلبات الأساسية لإجراء عملية "الحجامة" أن تكون في بيئة صحية مناسبة ومجهزة بكل التجهيزات الضرورية؛ لتجنّب حدوث مضاعفات صحية مثل: (نقل العدوى، النزيف، الجروح الجلدية، أو المبالغة غير المنطقية في عدد الأكواب المستخدمة للحجامة بدون مبرر صحي ولا إشراف طبي).
ودعا "الطب البديل" المنشآت والممارسين المرخصين بالتعاون والالتزام بالتعليمات؛ وذلك بعدم نشر أي إعلانات عن تقديم خدمة "الحجامة" خارج نطاق المنشأة المرخصة لذلك، وسيُعتبر ذلك مخالفة لنظام المزاولة ونظام الترخيص المهني؛ مما يستدعي اتخاذ الجزاءات الواردة في نظام مزاولة المهن الصحية.
كما أهاب بأفراد المجتمع التعاون في ذلك، وعدم الانجراف خلف تلك الإعلانات، ويمكن الإبلاغ عن أي مخالفة بالاتصال على الرقم (937) أو أي من قنوات التواصل للمركز الوطني للطب البديل والتكميلي.المركز الوطني للطب البديل والتكميلي
مخالفة نظامية.. "الطب البديل" يحذّر من إجراء عملية الحجامة في المنازلفهد الغبيوي الخليج 365 2020-06-03
حذّر المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، من التعامل مع مَن يروّجون للقيام بعمل الحجامة للراغبين في منازلهم، كما حذّرت المرخصين من الممارسين من القيام بمثل هذه الأعمال المخالفة لنظام مزاولة النشاط.
وأوضح "المركز" أنه رصد قيام بعض منشآت الطب البديل والتكميلي والممارسين المتخصصين في الحجامة بالإعلان عن إمكانية إجراء عملية "الحجامة" في المنازل، وهذا الإجراء يُعتبر من مخالفات نظام مزاولة الطب البديل والتكميلي المعمول به في المملكة العربية السعودية؛ حيث إن من المتطلبات الأساسية لإجراء عملية "الحجامة" أن تكون في بيئة صحية مناسبة ومجهزة بكل التجهيزات الضرورية؛ لتجنّب حدوث مضاعفات صحية مثل: (نقل العدوى، النزيف، الجروح الجلدية، أو المبالغة غير المنطقية في عدد الأكواب المستخدمة للحجامة بدون مبرر صحي ولا إشراف طبي).
ودعا "الطب البديل" المنشآت والممارسين المرخصين بالتعاون والالتزام بالتعليمات؛ وذلك بعدم نشر أي إعلانات عن تقديم خدمة "الحجامة" خارج نطاق المنشأة المرخصة لذلك، وسيُعتبر ذلك مخالفة لنظام المزاولة ونظام الترخيص المهني؛ مما يستدعي اتخاذ الجزاءات الواردة في نظام مزاولة المهن الصحية.
كما أهاب بأفراد المجتمع التعاون في ذلك، وعدم الانجراف خلف تلك الإعلانات، ويمكن الإبلاغ عن أي مخالفة بالاتصال على الرقم (937) أو أي من قنوات التواصل للمركز الوطني للطب البديل والتكميلي.
03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
08:48 AM
قال: من المتطلبات الأساسية للإجراء أن تكون في بيئة صحية مناسبة ومجهزة
حذّر المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، من التعامل مع مَن يروّجون للقيام بعمل الحجامة للراغبين في منازلهم، كما حذّرت المرخصين من الممارسين من القيام بمثل هذه الأعمال المخالفة لنظام مزاولة النشاط.
وأوضح "المركز" أنه رصد قيام بعض منشآت الطب البديل والتكميلي والممارسين المتخصصين في الحجامة بالإعلان عن إمكانية إجراء عملية "الحجامة" في المنازل، وهذا الإجراء يُعتبر من مخالفات نظام مزاولة الطب البديل والتكميلي المعمول به في المملكة العربية السعودية؛ حيث إن من المتطلبات الأساسية لإجراء عملية "الحجامة" أن تكون في بيئة صحية مناسبة ومجهزة بكل التجهيزات الضرورية؛ لتجنّب حدوث مضاعفات صحية مثل: (نقل العدوى، النزيف، الجروح الجلدية، أو المبالغة غير المنطقية في عدد الأكواب المستخدمة للحجامة بدون مبرر صحي ولا إشراف طبي).
ودعا "الطب البديل" المنشآت والممارسين المرخصين بالتعاون والالتزام بالتعليمات؛ وذلك بعدم نشر أي إعلانات عن تقديم خدمة "الحجامة" خارج نطاق المنشأة المرخصة لذلك، وسيُعتبر ذلك مخالفة لنظام المزاولة ونظام الترخيص المهني؛ مما يستدعي اتخاذ الجزاءات الواردة في نظام مزاولة المهن الصحية.
كما أهاب بأفراد المجتمع التعاون في ذلك، وعدم الانجراف خلف تلك الإعلانات، ويمكن الإبلاغ عن أي مخالفة بالاتصال على الرقم (937) أو أي من قنوات التواصل للمركز الوطني للطب البديل والتكميلي.
، مخالفة نظامية.. "الطب البديل" يحذّر من إجراء عملية الحجامة في المنازل ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مخالفة نظامية.. "الطب البديل" يحذّر من إجراء عملية الحجامة في المنازل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.